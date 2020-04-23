اماسي رمضانية دون مناشط !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

$ منذ أمد بعيد كانت الليالي الرمضانية تنڜط فيها الحركة الرياضية وخاصة المناشط الرياضية التي لا تجد مساحات للظهور طوال العام !!

$ من تلك المناشط كرة السلة والطائرة والخماسيات وكرة اليد والملاكمة وتتنأفس ألاندية وألمؤسسات الحكومية وغيرها !!

$ وتلجأ المؤسسات لإستقطاب نجوم تلك المناڜط ويعتبر شهر رمضان هو مصدر دخل إضافي لهؤلاء النجوم وسوق حصاد متجدد !

$ رمضان هذا العام بسبب هذا الفايروس اللعين يمسي ويصبح حزينا ويتوسد الكل اياديهم عقب صلاة التراويح ويغطون في ثبات ونوم عميق لا سهرات رياضية ولا مجال للعب الورق والضمنة وشطرنج ..!!

$ لم يتبق لنا سوى مصاقرة التلفاز ومشاهدة حلقات من مسلسلات غبية وبرامج مملة لا جديد فيها ومشحونة بالإعلانات المتكررة !!

$ اذاعات ال أف إمات التي تعتبر مصدر دخل لشركات الإتصالات بتلك البرامج الهايفة والمتكررة وفنانين لا جديد لهم سوى إجترار أعمال الأجيال التي مضت وتركت لنا هذا الإرث الجميل ليمسخه شباب لا يجهدون أنفسهم بالبحث عن الجديد !!

$ الجمرة بتحرق الواطيها :–

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و… قال : كورونا ضربتنا في مقتل كل رمضان ننتظره ونعتبره موسم تلقيط الرزق من تلك المؤسسات التي تتسابق نحونا من أجل الداعايات وتدفع أموالا من اجل إظهار الذات .. لكن إخوتنا في الوحدات العسكرية بسبب هذا الفايروس لن يجدوا طريقهم لصعود حلبات الملاكمة لان كوفيد صرعهم بالضربة القاضية الفنية والتي لا حراك بعدها …

+ تصوموا وتفطروا علي خير وربنا يتقپل الصيام والقيام .. آمين …..