قرار من السيادي والوزراء بتزويد كل محطات الوقود بالبنزين والجازولين

الخليج 365 :
أكد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الاستاذ فيصل محمد صالح أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء قرر تزويد كل محطات الوقود بالبنزين والجازولين حتى يحصل،الجميع على حصصهم المناسبة قبل شهر رمضان المعظم، وإنهاء التكدس في المحطات التيخصصت سابقاً. وقال فيصل في تصريح صحافي عقب الاجتماع يوم الاربعاء أنه سيتم تخصيص محطات للكوادر الصحية والطبية وحملة الأذونات.
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