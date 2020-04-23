ضبط كميات كبيرة من المخدرات مهربة إلى داخل البلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت قوة تابعة لقيادة الفرقة (11) مشاة بولاية كسلا بقطاع ود الحليو (حمداييت) جنوب الولاية (28) جوال من مخدر حشيش “الشاشمندي” تُقدر كميتها بــ(1000) كيلو جرام وتبلغ قيمتها حوالي (30) مليون جنيه.

وأعرب والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد لدي وقوفة برفقة لجنة أمن الولاية علي المضبوطات بقيادة اللواء (11) بكسلا اليوم “الأربعاء” عن سعادته بالانجاز النوعي الذي تحقق وأشار إلى أنه يُحسب ضمن جهود الولاية في مكافحة كافة أشكال التهريب سواء الداخل للولاية أو الخارج منها.

وأكد الوالي يقظة القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وضربها بيد من حديد لكافة ضعاف النفوس والساعين لتدمير مقدرات البلاد.

وقال إن العملية تمثل رداً بليغاً لكل المشككين بالقوات النظامية وقطع بأنها منحازة للشعب وتشكل قوة ضد المستغلين للأوضاع للمتاجرة بالسموم داعيا أياهم البحث عن وطن اخر للممارسة افعالهم غير السودان . المادة السابقة ما الذي يجري وراء الكواليس؟!.. بقلم خالد التيجاني النور المقالة القادمة جديدة.. بقلم اسحق فضل الله

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