إرتفاع حالات الاصابة بكورونا إلى 140 حالة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالقاعة الكبرى بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها يوم الأربعاء ٢٢ ابريل الجاري برئاسة وكيل الوزارة د. سارة عبدالعظيم، وحضور الإدارات المختصة بجانب الشركاء والجهات ذات الصلة. واستعرض الاجتماع تقارير الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا وكذلك الوضع بالسودان.

وأشارت التقارير إلى ارتفاع الإصابات المؤكدة بالبلاد إلى ١٤٠ إصابة من بينها ١٣ حالة وفاة و١٢ حالة شفاء. وكشفت التقارير، عن دخول 5 حالات إشتباه جديدة لمراكز العزل بالبلاد. المادة السابقة تفاصيل جديدة عن إصابة احمد هارون بكورونا…. المقالة القادمة ما الذي يجري وراء الكواليس؟!.. بقلم خالد التيجاني النور

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