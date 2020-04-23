تفاصيل جديدة عن إصابة احمد هارون بكورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مصدر موثوق (الانتباهة أون لاين) أن التقارير المعملية أظهرت نتيجة فحص كورونا سلبية لوالي شمال كردفان السابق أحمد هارون المعتقل بسجن كوبر، وقالت المصادر أن أحمد لم يصب بكورونا بحسب الإفادات الطبية.

وترجع الحيثيات إلى أن أحمد هارون أصيب بأعراض فايروس كورونا بسجن كوبر في الخرطوم بحري، ولم يستجب للعلاج، ما أضطر وزارة الصحة لأخذ عينة منه للفحص. وقالت المصادر الصحافية أن إدارة السجن رفضت نقله إلى أي مستشفى آخر، غير مستشفى علياء العسكري، رغم ترتيبات أسرته لنقله إلى مستشفى خاص. وناشدت أسرتهُ السلطات بمنحه عناية صحية جيدة، وحمّلتها تبعات بقائه في المعتقل لمدة عام دون محاسبة أو تحريك أي اجراءات قانونية ضده.