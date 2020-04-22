آلية الحوكمة تناقش خطة النهوض بالصناعة في البلاد 

الأربعاء 22 أبريل 2020

كتب محمد أمين

عقدت الآلية المشتركة للحوكمة بين منظومة الصناعات الدفاعية والجهاز التنفيذى اليوم ( الاربعاء) اجتماعا مشتركا، تناول خطة النهضة الصناعية بالبلاد.



ورأس الاجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور نائبه الأول، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك. واستعرض الاجتماع نموذج عمل منظومة الصناعات الدفاعية المقدم من نواب المدير العام ومدراء الإدارات كما وقف على آليات الحوكمة المشتركة بين المنظومة والجهاز التنفيذى للدولة فى الولاية المالية وعمليات الاستفادة من فوائض الطاقات لاولويات الصناعة ونهضتها.

وأمن الاجتماع على نموذج عمل المنظومة الحالى وخطتها الرامية للنهضة الصناعية وطرح مؤسساتها ذات الطابع المدنى للمساهمة العامة فى دفع الاقتصاد الوطنى، بالاضافة إلى تطوير وتعزيز فرص المشاركة مع القطاع الخاص.