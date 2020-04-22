عاجل.. وزير الصحة يوضح ملابسات الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 22 أبريل 2020

كتب محمد أمين

أعلن وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، فتح تحقيق حول السماح لأول حالة أإصابة بفايروس كورونا المستجد بمغادرته العزل الصحي، وستتم محاسبة الجهات او الافراد الذين سمحوا له بالمغادرة.



وسجل السودان أول وفاة بفايروس كورونا في منتصف مارس الماضي.

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واوضح في تصريح صحافي اليوم (الاربعاء) أن الجهات الصحية لم تكشف هوية المريض، مؤكدا ثقته في نتيجة الفحوصات الطبية التي خرجت مع المعمل القومي اثبتت إصابته بالمرض. وأكد ثقته في الخطة الاستراتجية للحكومة وكافة القطاعات التي تؤكد انها من أهم التحديات التي تواجه البلاد.

واستنكر الوزير الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية في حواجز حظر التجوال الشامل بالكباري والطرقات، مشيرا إلى ان اجتماع يعقد خلال ايام مع الجهات العدلية لسن تشريعات تحمي الكوادر الطبية.

إلى ذلك عقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة اليوم اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة د.سارة عبدالعظيم ،وحضور الإدارات المختصة بجانب الشركاء والجهات ذات الصلة.

واستعرض الاجتماع تقارير الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا وكذلك الوضع بالسودان. وأشارت التقارير إلى ارتفاع الإصابات المؤكدة بالبلاد إلى ١٤٠ إصابة من بينها ١٣ حالة وفاة و١٢ حالة شفاء، وكشفت التقارير،عن دخول 5 حالات إشتباه جديدة لمراكز العزل بالبلاد.