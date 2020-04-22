فيديو.. بوشي: الشعب السوداني أصبح يكرهنا ويحتقرنا، ووزراء حمدوك لو كتمت بركبو طياراتهم، ونحس بتأنيب ضمير لإسقاط البشير

تحدث الناشط محمد حسن بوشي الذي ينتمي لحزب البعث والذي كانه له نشاط اعلامي كبير حتى نجحت الثورة السودانية المجيدة، عن تطورات الاوضاع في السودان، وعبر مقطع فيديو قصير تم تداوله على منصات التواصل صب بوشي جام غضبه على حكومة حمدوك.

وقال بوشي بحسب الفيديو المرفق الذي شاهدته أخبار الخليج 365(الشعب السوداني بقى يكرهنا ويحتقرنا، وبقينا ما قادرين نمشي في الشارع، مافي زول بعرفوكم يا وزراء الثورة، انتو ما طلتعو زيتنا، الناس تقول لنا ضيعتونا، نحن الكنا بننبح ليهم الكيزان كعبيين أطلعو، وبقينا حاسين بتأنيب الضمير، والشعب السوداني طلع عشان نحن الكنا بنكورك، نحن الناشطين السياسيين ديل، يا سودانيين عمر البشير كعب أطلعو ضده، والله لو سقطوه الدنيا حتبقى وردية، والديمقراطية سمحة، السودانيين يعرفوننا نحن، أسي لمن كتمت، وين وعودكم لينا، ما بعرفو وزراءكم ديل ولو كتمت الوزراء ديل بيركبو طياراتهم، والكان شغال في منظمة دولية بيمشي، ونحن ميتين أبو أهل إيمانا بيطلعـ كان من الزول الحيمسك، وح يعمل إنقلاب ح يذلنا، ولا كان شعبنا ذاته حنكون سقطنا في نظره)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)