تورط شركة المواصلات بشراء سيارتين بقيمة 35 ألف دولار لشركة شحن قطرية و17 ألف دولار باسم نجل مدير

كشف مدير شركة المواصلات العامة، محمد ضياء الدين، عن إحالة ملف فساد شراء بصات وبطاريات من شركة تركية عبر قطر إلى نيابة الفساد، مؤكداً على أن صفقة الشراء أبُرمت قبل توليه لمنصب مدير عام الشركة.

ورفض ضياء الدين في حديثه الإدلاء بأي أفادات، حول هذا الملف الذي تحصلت (صحيفة السوداني) على تفاصيله من مصادرها بالوثائق والمستندات، التي تؤكد تورط مسؤول سابق لشركة المواصلات؛ بشراء سيارتين فاخرتين بقيمة 35 الف دولار باسم شركة شحن قطرية واستلام مدير الحسابات بوزارة سيادية مبلغ 17 الف دولار وتسجيله باسم ابنه الذي يعمل في قطر براتب قدره 2000 ريال قطري.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)