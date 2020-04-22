كشف مدير شركة المواصلات العامة، محمد ضياء الدين، عن إحالة ملف فساد شراء بصات وبطاريات من شركة تركية عبر قطر إلى نيابة الفساد، مؤكداً على أن صفقة الشراء أبُرمت قبل توليه لمنصب مدير عام الشركة.
ورفض ضياء الدين في حديثه الإدلاء بأي أفادات، حول هذا الملف الذي تحصلت (صحيفة السوداني) على تفاصيله من مصادرها بالوثائق والمستندات، التي تؤكد تورط مسؤول سابق لشركة المواصلات؛ بشراء سيارتين فاخرتين بقيمة 35 الف دولار باسم شركة شحن قطرية واستلام مدير الحسابات بوزارة سيادية مبلغ 17 الف دولار وتسجيله باسم ابنه الذي يعمل في قطر براتب قدره 2000 ريال قطري.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر تورط شركة المواصلات بشراء سيارتين بقيمة 35 ألف دولار لشركة شحن قطرية و17 ألف دولار باسم نجل مدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.