السودان: كورونا .. (13) حالة وفاة .. (140) إصابة و(12) حالة شفاء

عقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بالقاعة الكبرى بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها اليوم الأربعاء ٢٢ ابريل الجاري برئاسة وكيل الوزارة د.سارة عبدالعظيم ،وحضور الإدارات المختصة بجانب الشركاء والجهات ذات الصلة، واستعرض الاجتماع تقارير الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا وكذلك الوضع بالسودان. وأضافت الوزارة بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365، إلى ارتفاع الإصابات المؤكدة بالبلاد إلى ١٤٠ إصابة من بينها ١٣ حالة وفاة و١٢ حالة شفاء، وكشفت التقارير،عن دخول 5 حالات إشتباه جديدة لمراكز العزل بالبلاد. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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