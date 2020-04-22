الهلال يضع “فندق النادي” وصالة الكاردينال الرئيسية تحت تصرف وزارة الصحة

التاريخ: 22-أبريل-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة أعلن أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال دعمهم اللا محدود لجهود وزارة الصحة في مجابهة تحديات فيروس كورونا للحد من انتشاره داخل البلاد، حيث وضع الهلال (فندق النادي) بالجوهرة الزرقاء وصالة الكاردينال الرئيسية إضافة Advertisements لصالة الدكتور المرحوم إبراهيم حسين تحت تصرف وزارة الصحة، وبحسب صحيفة اليوم التالي، فقد وجه الكاردينال بتسليم وزارة الصحة هذه المباني فوراً مع العمل على تنفيذ كافة متطلبات الوزارة. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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