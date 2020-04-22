التاريخ: 22-أبريل-2020
0 مشاهدة
رأى المهندس نصر الدين حميدتي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني أن الحديث عن استكمال مسابقة الدوري الممتاز
سابق لأوانه وكل الاحتمالات مفتوحة ومرهونة بالأوضاع الصحية، مبيناً أن العالم يمر بظروف إستثنائية ما قاد الإتحاد الدولي لإصدار
تعميم منح بموجبه اتحاداته المختلفة تحديد مصير دورياتها وزاد على ذلك وأصدر منشوراً بشأن التسجيلات أعلن فيه استمرارية
كل اللاعبين مطلقي السراح مع أنديتهم حال تواصلت المسابقة وانجلت جائحة “كورونا”.
وبحسب صحيفة اليوم التالي،حول عقوبة بكري المدينة وتضرره من إلغاء مسابقة الدوري في نسخته الحالية ذكر حميدتي أن الوباء والظروف الصحية التي يمر بها العالم ينبغي أن تشكل درساً للجميع وتكون منصة للتسامح، لافتاً أن اللاعب يمكن أن يقدم استرحاماً بعد مضي نصف العقوبة سينظر فيه اتحاد الكرة ولجنة الانضباط تراعي فيه مستقبله الكروي وترفع عنه العقوبة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يتحدث عن عودة الدوري ويزف خبراً سعيداً لجماهير المريخ بشأن العقرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.