النيابة تتخذ إجراءات لاسترداد العباس شقيق المخلوع البشير بعد التاكد من وجوده في تركيا

اتخذ النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، إجراءات رسمية بشأن استرداد العباس البشير، شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، بعد تأكد معلومات تفيد بوجوده في تركيا.

وأبلغت مصادر موثوقة اليوم “الأربعاء”، بأن النائب العام خاطب السلطات التركية وفقاً للإجراءات القانونية عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لتسليم المتهم العباس، حسب الإتفاقيات المبرمة بين الجانبين والمتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل الأسرى وتسليم المجرمين.

Advertisements

وأفادت المصادر بأن نيابة الأراضي، أكملت إجراءات الاسترداد التي شملت تصوير المحضر الخاص بالمتهم ثلاث صور، وأصدرت ثلاثة أوامر قبض دولية، ومن ثم خاطب رئيس النيابة إدارة التعاون الدولى في النيابة العامة، والتي بدورها وعبر النائب العام تخاطب وزارة الخارجية السودانية، ومن ثم تتم المخاطبة الرسمية لدولة تركيا.

وتوقعت المصادر أن يتم التسليم حسب الاتفاقيات، لكنها لم تستبعد إمكانية حدوث تدخل سياسي في عملية تسليم العباس.

وبحسب صحيفة صوت الأمة، فإن العباس يمتلك عدداً كبيراً من الشركات، والعديد من الحسابات البنكية، وقالت إنه لديه تمويلات مريبة وعقارات ضخمة، إضافة إلى شركات يستخرج بها الأراضي ويعمل على تحسينها، ويواجه تهماً تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه في نيابتي الأراضي والثراء الحرام.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)