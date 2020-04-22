ضبط حشيش بكسلا تقدر قيمتة بــ(30) مليون جنيه

التاريخ: 22-أبريل-2020
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ضبطت قوة تابعة لقيادة الفرقة (11) مشاة بولاية كسلا عبر اتيام تمشيطية بقطاع ود الحليو حمداييت جنوب الولاية وفي عملية نوعية (28) جوال من مخدر حشيش الشاشمندي تقدر كميتها بــ(1000) كيلو جرام وتبلغ قيمتها حوالي (30) مليون جنيه كافية لتدمير عقول (25) ألف شاب.
وأعرب والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد لدي وقوفة برفقة لجنة أمن الولاية علي المضبوطات بقيادة اللواء (11) بكسلا عن سعادته بالانجاز النوعي الذي تحقق والذي يحسب ضمن جهود الولاية في مكافحة كافة أشكال التهريب سواء الداخل للولاية او الخارج منها.
وجدد الوالي يقظة القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وضربها بيد من حديد لكافة ضعاف النفوس والساعين لتدمير مقدرات البلاد.
وقال أن العملية تمثل ردا بليغا لكل المشككين بالقوات النظامية مؤكدا أنها منحازة للشعب وتشكل قوة ضد المستغلين للأوضاع للمتاجرة بالسموم داعيا أياهم البحث عن وطن اخر للممارسة افعالهم غير السودان .
وأوضح أن العمل الذي ينتظم الولاية عبر لجنة أمنها تقف عليه كل الأجهزة الأمنية المختلفة ويغطي محيط الولاية لحماية أهلها من أي مخاطر مؤكدا في ذات الوقت ضرورة تكامل الأدوار والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه اوضح الرائد محمد بله مكي من شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة (11) مشاة أن الضبطية تعتبر بداية لمكافحة الظواهر السالبة التي تضر باقتصاد وإنسان الولاية بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الأمنية المختلفة .
وبحسب سونا، أضاف أن الانجاز يمثل رسالة للراغبين بالمساس بمقدرات البلاد واقتصاده داعيا المواطنين للمراقبة والمتابعة والتبليغ عن كل الظواهر السالبة مشيدا بتعاون المواطنين الذين ساهموا في العمل بدافع وطني بتمليك المعلومات عن مخربي الاقتصاد بالإضافة الي قيادة الولاية التي منحتهم الأوامر لحسم الظواهر السالبة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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