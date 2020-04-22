مجلس السيادة والوزراء يجيزان عدد من مشروعات القوانين

الأربعاء 22 أبريل 2020

كتب محمد أمين - الخرطوم

اجاز مجلس السيادة والوزراء، في السودان، عدد من مشروعات القوانيين المؤجلة بسبب جائحة كورونا، من بينها تعديل على قانون مكافحةالاتجار بالبشر ، يقضي بعقوبات رداعة للمدانيين بارتكاب الفعل، وتعديلات جديدة على قانون تفكيك النظام المعزول لاداء عملها.



وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن اجاز المجلس تعديلات على القانون الجنائي. وسن عقوبات بالسجن والغرامة في التعاملات غير المشروعة في تهريب الذهب والاحجار الكريمة، ومشروع قانون الجمارك تعديل 2020، وشملت التعديلاتعقوبات والغاء مادة التسويات، ومنحها للنائب العام.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، اجازة تعديل القانون الجنائي لعام 2020، ويختص بعدم اشتراط الملكية لمصادرة المركباتأو الناقلات المستخدمة في التهريب، وارجأ تحديد عقوبات على المتعاملين بالنقد الاجنبي لتضمين ملاحظات لبنك السودان المركزي فيمشروع القانون.

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وقال صالح ان الهيئة التشريعية المؤقتة اجازت مشروع قانون لالغاء قانون جمعية الهلال الاحمر السوداني، وابقى على النظام الاساسي،كما منح مجلس الوزراء الحق لتكوين لجنة تسيير تضع مشروع قانون.

وقرر مجلسا السيادة والوزراء، تشكيل غرفة مشتركة لمراجعة تصاريح مرور الطوارئ في حظر التجوال ، كما وجه المجلسين بتخصيص خطهاتفي ساخن لتلقى شكاوى الاطباء خلال تحركاتهم اليومية بيين المرافق الصحية.

واشار صالح إلى أن الاجتماع الغى تخصيص التزود بالوقود، والسماح لكل المحطات بالعمل نسبة لظروف قدوم شهر رمضان.