حركة عبد الواحد: الجبهة الثورية موجودة على منصات الإعلام ولا وجود له في الواقع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قلل الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد، عبدالرحمن الناير، من كتلة الجبهة الثورية، وقال في حوار مع (التيار) ينشر لاحقا عدم وجود جسم يسمى الجبهة الثورية على أرض الواقع وانها موجودة على منصات الإعلام فقط بعد أن غادرتها حركة/ جيش تحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الحلو ، وأضاف “انها أصبحت عبارة عن ( بو)، وزاد الناير انهم يستغلون اسم وتأريخ الجبهة عندما كانت قوة عسكرية وسياسية ضاربة، واتهم عبدالرحمن قوى الحرية والتغيير بالمحاصصة الحزبية في تعيين الولاة، وتابع نحن مع الرجوع إلي أهداف وشعارات الثورة والسلطة المدنية الكاملة في كل السودان على ان تعهد إلي شخصيات مستقلة غير حزبية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، ولفت إلى ان قوى الحرية والتغيير حسب قائمة ترشيحات الولاة قد تعمدت تغييب عنصر النساء اللائي كان لهن القدح المعلى في ثورة ديسمبر.

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