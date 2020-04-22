«ماتشيل هم».. كليب يجمع طه سليمان وإسراء عادل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دشن الفنان طه سليمان عمله الجديد بعنوان «ماتشيل هم» من كلمات وألحان الشاعر أمجد حمزة، بمشاركة المذيعة إسراء عادل.

وأثارت أزياء طه في الكليب؛ حفيظة الأسافير معتبرين أن طه درج على الظهور بطريقة مثيرة للجدل.

ولم تسلم المذيعه إسراء عادل التي ظهرت من ضمن كادر العمل من انتقادات الجمهور بعد ظهورها معه وهي تردد خلف طه كلمات الأغنية.

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