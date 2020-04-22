شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، دعم له للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان: ” تربط دولة الإمارات و السودان علاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة ويجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكا استراتيجيا للإمارات العربية المتحدة في المنطقة”.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الجنيبي قوله “دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية”، مشيرا إلى أن “مد يد العون في هذه الظروف و تعزيز التضامن والتعاون بين الدول بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.
يستفيد من هذه المساعدات الطبية الإماراتية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 270 طنا من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة استفاد منها نحو 270 ألفا من العاملين في المجال الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات طبية اماراتية للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.