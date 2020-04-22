مساعدات طبية اماراتية للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، دعم له للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان: ” تربط دولة الإمارات و السودان علاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة ويجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكا استراتيجيا للإمارات العربية المتحدة في المنطقة”.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الجنيبي قوله “دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية”، مشيرا إلى أن “مد يد العون في هذه الظروف و تعزيز التضامن والتعاون بين الدول بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

يستفيد من هذه المساعدات الطبية الإماراتية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 270 طنا من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة استفاد منها نحو 270 ألفا من العاملين في المجال الصحي.