تركيا تتبدأ بإجلاء رعاياها العالقين في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت تركيا، الأربعاء، بإجلاء مواطنيها العالقين في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب توقف الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية، أقلعتا من مطار الخرطوم، الأولى في حوالي العاشرة صباحا، والثانية في الواحدة والربع ظهرا بالتوقيت المحلي، على متنهما 363 مواطنا تركيا في طريقهم إلى مطار العاصمة أنقرة.

وأضاف السفير التركي، في تصريحات إعلامية بحسب وكالة الاناضول، أن “هذه الطائرات جاءت إلى الخرطوم بالتنسيق مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، ووزارة الخارجية التركية”.

وأوضح: “أرسلنا موطنينا الأتراك صباحا وظهرا، وعددهم 363، على متن طائرتين، وأيضا أرسلنا قبل شهر كل الطلاب الذين يريدون العودة إلى تركيا”.

وتابع: “منذ بداية وباء كورونا، أرسلنا 415 مواطنا إلى تركيا، عبر الخطوط الجوية التركية، وأيضا ذهب 152 مواطنا بطائرة خاصة إلى تركيا”.