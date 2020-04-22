مجلس الوزراء يجدد إشادته ودعمه للجيش الأبيض (الكوادر الطبية)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مجلس الوزراء يوجه بالمزيد من الدعم لـ”الجيش الأبيض “

جدد مجلس الوزراء، إشادته ودعمه للجيش الأبيض (الكوادر الطبية)، ووجه بتقديم المزيد من الدعم والتسهيلات اللازمة التي تمكنه من القيام برسالته على الوجه الأكمل.

وتلقى المجلس في اجتماعه الدوري برئاسة د. عبد الله حمدوك اليوم “الثلاثاء”، إفادة حول مستجدات وباء “كورونا” قدمها وزير الصحة د. أكرم علي التوم.

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وأوضح الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أن إفادة وزير الصحة نوهت إلى اكتشاف (15) حالة جديدة بولاية الخرطوم دون تسجيل وفيات جديدة ليبلغ إجمالي الحالات (107) و (12) حالة وفاة بجانب شفاء (8) حالات.

وأشار إلى دعوة وزير الصحة لأهمية التنسيق بين وزارة الحكم الإتحادي وولايات النيل الأبيض ونهر النيل والجزيرة لإتخاذ ترتيبات تحول دون انتشار الوباء في هذه الولايات.

ونبه إلى التحدي الناتج عن عدم توفر الملابس الواقية والمعقمات للكوادر الطبية، وأهمية وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص للتصنيع والاستفادة من قدرات منظومة الصناعات الدفاعية في ذلك، بجانب ضرورة إيجاد سبل للإستيراد من الدول التي تسمح بالتصدير.

وحيا مجلس الوزراء الأطباء في ذكرى رحيل د. علي فضل، مذكراً بإستشهاده وهو يناضل من أجل الحرية والسلام والعدالة.