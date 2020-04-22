شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي؛ إن حسابا مزيفا باسمه على “تويتر”، أطلق تغريدة تدعو لانفصال دارفور. وقال مني في تغريدة له بحسابه الرسمي على “تويتر”، إن التغريدة المتداولة الداعية للانفصال، استخدم فيها اسمه وصورة البروفايل القديمة الخاصة به؛ مؤكدا أنها تغريدة مزيفة ومنتحلة لشخصيته لدوافع قال إنه لا يعرفها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مني اركو ‏مناوي: لم أدع لانفصال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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