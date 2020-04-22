شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استضاف برنامج (أغاني وأغاني) عدداً من مطربي

حفلات الأفراح في حلقتین مخصصتین للفرح في الغناء

السوداني باعتباره شكلاً من أشكال الغناء السوداني،

وشارك فى الحلقتین الفنانین مصطفى البربري ومحمد

الریان وولید جوبا ومحمد عیسى وعبدالعزیز القلع وعماد

الصبابي وعمار فرنسي، وقدموا نماذج للأغنیات المرتبطة

بالفرح في المجتمع السوداني بدایة بالزواج والنجاح

وأغنیات متعلقة بالفرح لنجاح مواسم الزراعة والخریف

وغیرھا من المناسبات السعیدة.

وعبّر مقدم البرنامج السر قدور عن دھشتھ من أدائھم

خلال الحلقتین، ما أدى إلى أن تقرر إدارة البرنامج

تخصیص حلقة ثالثة لھم وكان موضوعھا الثنائیات فى

الغناء شارك فیھا من نجوم البرنامج الأساسیین طھ سلیمان

وإنصاف فتحي وھدى عربي ومعاذ بن البادیة، وأشعلت

مشاركة السداسي الجدید لأول مرة في برنامج (أغاني وأغاني) المنافسة بینھم وبین نجوم البرنامج الأساسیین المادة السابقة رصد أكثر من ملیاري جنیه للأسر الفقیرة في رمضان المقالة القادمة تعرّف على نتيجة فحص تعرّف على نتيجة فحص كورونا لأحمد هارون.!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظھور لنجوم الحفلات في (أغاني وأغاني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.