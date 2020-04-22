خاشقجي ترك ما يُرعب ابن سلمان.. جهاز هاتف محمول فيه كل التفاصيل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عادت قضية الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، والذي قتل على يد سلطات بلاده داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، للبروز مجددا بعد كشف السطات التركية عن تفاصيل جديدة بخصوص القضية.

والجديد في الأمر أن لائحة الاتهام التي قدمها المحققين الأتراك تحوي معلومات عن محتوى البيانات التي حصل عليها المحققون الأتراك من جهاز الكمبيوتر الخاص بخاشقجي، وتشير اللائحة إلى أن المحققين عثروا على صور وملفات تثبت تلقيه تهديدات متلاحقة ورسائل ابتزاز وانتقادات بسبب كتاباته التي اعتبرت معارضة للإدارة السعودية

لكن اللائحة لفتت أيضاً إلى أن المحققين الأتراك لم يتمكنوا من الوصول إلى محتوى بعض الأجهزة الإلكترونية التي كان يمتلكها خاشقجي، وهي جهازا هاتف من نوع “آيفون”، وجهاز لوحي من ماركة “أبل”.

وأوضحت لائحة الاتهام أن المحققين الأتراك طلبوا مساعدة وزارة العدل التركية في تقديم طلب قانوني للشركة الأمريكية من أجل الحصول على كلمات السر والمحتوى الداخلي لهذه الأجهزة عبر حساب “أي كلود”، دون أن تتمكن الجهات التركية المختصة من فتح هذه الأجهزة حتى اليوم.