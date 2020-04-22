توزيع أكثر من ( 80)الف جوال سكر للعاملين بولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت محفظة قوت العاملين عن توزيع 80.400 الف جوال سكر زنة 50 كيلو للعاملين في ولاية الخرطوم بتكلفة بلغت حوالي 220مليون جنيه.

وقال المدير التنفيذي للمحفظة عز الدين أحمد ل (السوداني) إن المحفظة قامت بتَمويل السكر بعد عملية حصر الكميات من وزارات المالية و تصديق وزارة التجارة بولاية الخرطوم.

ولفت إلى أن فترة عملية السداد للسكر عن طريق الأقساط لمدة 10أشهر بسعر 2700 للجوال يتم انفاذها لكافة العاملين الذين تسدد رواتبهم وزارة المالية بالولاية.

وأشار إلى أن المحفظة اكتفت بتمويل السكر فقط لجهة الظروف الحالية وارتفاع الأسعار

يشار إلى أن محفظة قوت العاملين مكونه من 21بنكا

بما فيها بنك السودان المركزي وبنك العمال الرائد للمحفظة والذي تقوم على عاتقه إدارتها كما تتوزع أرباح المحفظة سنويا على البنوك المشاركة كما تتم مراجعة المحفظة من قبل المراجع القومي. المادة السابقة ھبوط أسعار العملات والمحصولات (یربك) مصدرین المقالة القادمة ترك ما يُرعب خاشقجي ترك ما يُرعب ابن سلمان .. جهاز هاتف محمول فيه كل التفاصيل!

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