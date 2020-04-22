ابن سلمان يهدد اقتصاد السعودية.. فتح على نفسه باب حرب جديدة بقرار متهور يخص النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تهدد قرارات الأمير السعودي المتهور محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة اقتصاد السعودية بشكل كبير، ففي ظل الأزمات المتتالية التي تعاني منها المملكة يصر ابن سلمان على فتح أبواب حرب جديدة مع دول أخرى حيث يبدو أنه يسعى للاستيلاء على زبائن روسيا النفطيين في آسيا.

وفي هذا السياق أظهرت بيانات شحن حللتها رويترز أمس الإثنين أن الأمر يرتبط بالسوق الفورية أكثر منه بأسعار العقود الآجلة، إذ تتواصل معركة طويلة الأمد على الحصص السوقية، وبخاصة في آسيا.

وتواصل السعودية وروسيا تبادل الضربات الخلفية في حرب نفط غير معلنة بين البلدين رغم أنهما طرفان رئيسيان في الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتحقيق خفض قياسي في الإنتاج يفترض أن يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم، ويهدف لخفض الانتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء “أوبك +” ابتداء من الأول من مايو 2020″، والأغرب أن حرب النفط هذه تتواصل بينما سجل النفط أدنى مستوى في تاريخه.

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ويتضح بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها “رويترز” أن أسعار البيع الرسمية السعودية تشير إلى أن المملكة تستهدف السوق الآسيوية، حيث لا يزال الطلب متيناً بعض الشيء في ظل إجراءات العزل العام العالمية.