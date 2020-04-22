مغرد شهير يكشف عن فضيحة مدوية لجهاز أمن أبوظبي في إحدى الدول العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر مغرد قطري شهير تغريدة مثيرة، ألمح فيها إلى فضيحة أمنية كبيرة ستكشف تفاصيلها خلال أيام لجهاز أمن أبوظبي في إحدى الدول العربية.

وقال المغرد “بوغانم” والذي يتابعه آلاف رواد تويتر في تغريدة رصدتها “وطن”: “قد نسمع قريبا عن فضيحه لجهاز أمن أبوظبي، في إحدى الدول العربية مرتبطة بين الأمن والاقتصاد”.وتفاعل متابعي بوغانم مع التغريدة متسائلين عن التفاصيل التي قد تكشف خلال الأيام المقبلة، فيما شن عدد منهم هجوماً على الإمارات لدورها المشبوه في الدول العربية.وفي وقت سابق، قال “بوغانم” إن سلطنة عمان وجّهت ضربة للإمارات عامةً، وإمارة دبي خاصةً، بعدما بدأت طرقاً جديدة للاستيراد المباشر وعدم الاعتماد على موانئ جبل علي في الإمارات.

وقال المغرّد القطري الشهير “بوغانم” إنّ “سلطنة عمان الشقيقة بدأت بجلب بضائعها من كينيا ومن دول إفريقية وودعت ميناء جبل علي. مواد غير مسرطنة وغير مغشوشة وانظف وارخص واسرع”.وأضاف: “ضربة اخرى تتلقاها دبي. مبروك لسلطنة عمان هذا التوجه الجديد”.