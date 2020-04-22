بيرني ساندرز يحذر من انهيار كارثي لاقتصاد الأمريكي!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، من حدوث مزيد من الانهيار الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وكتب ساندرز، على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “لمنع حدوث مزيد من الانهيار الاقتصادي، يجب على الكونغرس أن يتأكد من أن كل عامل في أمريكا يحصل على أجره خلال الأزمة الحالية”.

وأشار ساندرز إلى تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قبل أيام، يشير إلى أن 5.2 مليون عامل آخرين، تقدموا بطلبات للمساعدات بسبب توقفهم عن العمل، مشيرا إلى أن هذا الرقم يرفع عدد من تركوا أعمالهم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 22 مليون عامل.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض “كوفيد – 19”.