لاريجاني يكشف عن “الذراع القوية” لإيران و”الرصيد الذي لا ينفذ”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأ علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، الحرس الثوري الإيراني بذكرى تأسيسه.

وبعث لاريجاني رسالة اليوم الأربعاء إلى اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، هنأه فيها بحلول ذكرى تأسيس الحرس الثوري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وقال لاريجاني إن الحرس الثوري هو “الذراع القوية لاقتدار وأمن الجمهورية الإسلامية ورصيد أبدي لا ينفد للشعب الإيراني الشريف”.

وتابع بأن “حرس الثورة الإسلامية شجرة طيبة بسقت من النهضة الإسلامية ضد الاستعمار والاستكبار العالمي”.

ولفت لاريجاني إلى أن تأسيس الحرس الثوري كان من “أولى الخطوات المباركة والإنجازات القيمة جدا لنظام الجمهورية الإسلامية”.

وجاء في رسالة لاريجاني أن “هذه المؤسسة الثورية وبفضل خدماتها القيمة ودورها الفاعل، لطالما أتحفت الشعب بإنجازات عظيمة من أهمها، الدور البارز الذي أدته خلال ثمان سنوات من الدفاع المقدس وكذلك في إعادة إعمار البلاد، والخدمات الجمة التي قدمتها للمناطق المحرومة والنائية في سياق تحقيق التنمية والتقدم فيها، وذلك فضلا عن جميع خطواتها وإجراءاتها العسكرية والأمنية”.