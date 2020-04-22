السيسي: فيروس كورونا تهديد وجودي للإنسانية بأسرها

الخليج 365:

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا المستجد بأنه يشكل تهديدا وجوديا على الإنسانية كلها.

جاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال كلمة ألقاها عند افتتاحه عدد من المشاريع بمدينة الإسماعيلية احتفالا بعيد تحرير سيناء.

وقال السيسي في كلمة نقلتها صحيفة “الشروق” المصرية: “العالم، ومصر جزء منه، يواجه اختبارا جديدا، وهو مواجهة عدو خفي، أصبح يشكل تهديدا وجوديا للإنسانية بأسرها، وهو فيروس كورونا”.

وتابع الرئيس المصري قائلا “أقول لكم بكل صراحة وصدق من حق الشعب المصري أن يفتخر بالقائمين على مواجهة هذا الفيروس ومحاصرته بتلك الصورة”.

وقال السيسي “الجهود التي تبذل أمر يستوجب التوقف أمامه باعتباره شاهدا على قدرة الشعب والدولة المصرية”.

وأوضح الرئيس المصري أن القيادة المصرية حريصة على تحقيق التوازن المثالي بين حماية المواطن من خطر الفيروس واستمرار عجلة الإنتاج.

وكان الرئيس المصري قد تطرق إلى مسألة إعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب إجراءات كورونا الاحترازية.

وقال السيسي “الحكومة ملتزمة بإعادة جميع العالقين في الخارج وعددهم 3500، إن شاء الله الجميع سيعود إلى مصر في أقرب فرصة، والتعامل مع بعض المواقف الإنسانية في دول الأشقاء”، بحسب موقع “بوابة الأهرام” المصرية.

وقال الرئيس المصري إنه اجتمع مع رئيس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران لتحديد خطة عودة العالقين.

كما طالب السيسي المواطنين بتفهم أن من يعود يجب أن يوفر له إقامة وإعاشة جيدة في العزل الصحي للتأكد من سلامتهم، مؤكدا أن مصر لن تترك أحدا من أبنائها في الخارج مهما كانت ظروفنا صعبة.

وكان السيسي قد تطرق في كلمته إلى تطوير شبه جزيرة سيناء وإعادة إعمارها، قائلا “مهتمين بتعمير سيناء وجذب جزء من حجم السكان في الدلتا والصعيد إليها.. مين يدفع 600 مليار جنيه لتدشين بنية أساسية.. إحنا بفضل الله منتبهين قوي للمسئوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا لبلدنا.. وأتمنى رجال الأعمال يكونوا موجودين معانا ويشاركونا في المشاريع اللي تم تنفيذها”.

وأكد “مش بقولك تعالى أعمل مشروع بل تعالى شارك في إدارته والعوائد اللي جاية منه.. مستعد أخلص مشاريع قد كده 100 مرة”.