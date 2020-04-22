(11) حالة اشتباه بفيروس كورونا وسط متسللين لولاية القضارف

اكدت مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف، د. اميرة هاشم القدال، عدم تسجيل الولاية لاي حالة إصابة بفايروس كرونا حتى الآن، وقالت “أن الولاية ليست بمامن من انتقال فيروس كورونا بعد ظهوره بولايتى الخرطوم والجزيرة، داعيه الى ضرورة رفع وتيرة الحذر وتعامل المواطن مع الارشادات الصحية بصورة سليمه وجادة للوقاية من المرض.

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وأعلنت اميرة عقب اجتماع اللجنة الفنية للطوارئ الصحية الذى انعقد الاربعاء، برئاسة وإلى القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبد القيوم أحمد، عن وجود 11 حالة اشتباه بفيروس كورونا وسط متسللين سودانيين دخلوا الولاية بطريقة غير شرعيه، وتم حجزهم بمركزى الإيواء بمدينة القلابات الحدودية وحاضرة الولاية القضارف مع وجود حالتى اشتباه بمحلية البطانة تم وضعهما تحت المراقبة، ودعت إلى ضرورة التبليغ عن المتسللين الذين دخلوا الولاية وكانوا بدول أعلنت تفشى الوباء بها للحيلولة دون انتقال كورونا للولاية .

وبحسب صحيفة السوداني، قالت د. اميره هاشم القدال إن الحالات المشتبه بها طبقت عليها الإجراءات الصحية كما تم أخذ ثلاث عينات وأُرسلت للمعمل القومى فى انتظار النتائج سلبا أو إيجابا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)