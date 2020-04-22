عاجل: حزب الأمة يجمّد نشاطه في قوى إعلان الحرية والتغيير

حزب الأمة يجمّد نشاطه في قوى إعلان الحرية والتغيير

ومعلوم أن حزب الأمة القومين (تأسس في فبراير 1945)، وهو تكوين سياسي هدف به السودانيون الوطنيون الذين كونوه كأول حزب سياسي شعبي نحو تحقيق المطامح الوطنية في الاستقلال عن دولتي الحكم الثنائي، وبناء الدولة السودانية المستقلة على أسس المساواة والحرية والعدل.

أبرز القيادات حتى الآن:

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“الصديق عبد الرحمن المهدي” أول رئيس للحزب

عبد الله خليل أول سكرتير للحزب وأول رئيس وزراء من قبل الحزب

الصادق المهدي ثاني رئيس للحزب

محمد أحمد المحجوب ثاني رئيس وزراء للسودان من قبل الحزب

مريم الصادق المهدي نائبة رئيس الحزب

الخرطوم(أخبار الخليج 365)