الحالة (8): حديثي عن “القرض” فسر في غير محله

التاريخ: 22-أبريل-2020
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قال الطبيب محمد أبشر الحالة (8) المصابة بفيروس كورونا ان حديثه عن جدوى “القرض” في حواره فسر في غير محله.
وأوضح أبشر انه تحدث عن جدوى القرض في توسيع الشعب الهوائية وجدواه في الكحة، مبينا انه تناول عقاقير طبية وذكرها في حديثه كالكلوركوين المنصوص عليه في البروتكولات الصحية لعدد من الدول في رحلة علاجه من فيروس كورونا
مع استخدامه للقرض في القضاء على بعض الاعراض الاخرى وبحسب صحيفة السوداني، لكنه لم يقل ان العلاج هو القرض نافيا ان يكون مقصده التاكيد على ان القرض هو العلاج من داء كورونا.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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