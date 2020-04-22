العاهل السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

قالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان اليوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات “مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا”.

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وبحسب رويتر ،كانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت أمس إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن، وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)