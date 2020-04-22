تراجع طفيف في أسعار الأسمنت

التاريخ: 22-أبريل-2020
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أفاد عدد من تجار الاسمنت بسوقي السجانة وبحري اليوم (الأربعاء)، عن تراجع طفيف في طن الأسمنت، وضعف حاد في الحركة التجارية وتكبدهم لخسائر فادحة.
وقال تاجر اسمنت بالسجانة عبدالله أحمد بحسب صحيفة السوداني، إن الأسواق عموما مغلقة والتجار في إجازة جبرية، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمنت تراجع إلى (25) ألف جنيه بدلا من(30) ألف جنيه، وعزا التراجع لانعدام الطلب والوضع الصحي الراهن بالبلاد , مشيرا إلى أن أغلب مصانع السيخ متوقفة عن الإنتاج.
وأضاف تاجر اسمنت ببحري فضل حجب اسمه، بان هنالك خسائر فادحة لصغار تجار الأسمنت وتراجع طفيف في الأسعار وتتراوح الخسارة ما بين (30%-40%)، وأشار الى ركود حاد بالأسواق لانعدام القوة الشرائية لمواد البناء خاصة بعد قرار حظر التجول الشام، موضحا أن كل الأسواق متوقفة عن العمل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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