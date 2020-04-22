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السفارة تشكل خمس لجان لمتابعة السودانيين العالقين بمصر

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الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلنت السفارة السودانية بجمهورية مصر  العربية تكوين خمس لجان لمتابعة أوضاع  السودانيين العالقين البالغة اعدادهم (1056) موزعينعلى عدد من احياء القاهرة  (أرض اللواء، وسط البلد، فيصل، عابدين والمهندسين) .

 

ووجهت اللجان تقارير يومية عن أوضاع العالقين من سكن وإعاشة وعلاج وأيضا يتم توزيع مواد غذائية كل أسبوع ومبلغ خمسين جنيه لتوفيرالخبز لمدة أسبوع للفرد.

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وقالت السفارة في بيان اليوم (الاربعاء) أن المتابعة تشمل العلاج والحالة الصحية للجميع حيث تم تحويل عدد من المرضي للمستشفياتالمختلفة بالقاهرة عبر الملحقية الطبية بالسفارة وأيضا هنالك إتفاق مع الهلال الأحمر المصري لمتابعة وعلاج بعض الحالات للعالقين. 

 

وتقوم السفارة بتوفير المواد التموينية لاحتاجات رمضان تبرع بها الخيرين، وسيتن توزيعها على جميع العالقين، كما ستعمل على تجديدعقودات عدد 140 شقة في المناطق المختلفة لمدة شهر جديد.

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