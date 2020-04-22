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الأربعاء 22 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
سجل الجنيه السوداني تحسنا كبيرا في قيمته مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي (السوداء)، فيما رفع البنك المركزي سعر الصرف الرسمي بواقع جنيها مقابل الدولار .
وقال عبد القادر السر المتعامل في السوق الحر بوسط الخرطوم، لــ(اخبار الخليج 365) إن سعر التداول بلغ 110 جنيها مقابل الدولار الواحد ، مشيرا إلى أنه التحسن الأكبر لقيمة الجنيه السوداني منذ أشهر.
وعزا عبد القادر هذا التراجع إلى قلة الطلب على العملات الاجنبية نتيجة إلى الاجراءات التي اتخذتها بحظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم لمواجهة جائحة كورونا، مما ادى إلى شلل تام في حركة الاسواق.
وأضاف أن سعر الدولار تراجع من 145 جنيها إلى 110 اليوم (الاربعاء) متوقعا استمرار تحسن قيمة العملة الوطنية نتيجة لاغلاق السوق خلال الايام المقبلة.
وقال إن حركة الركود التي تشهدها الأسواق اثرت كثيرا على العرض والطلب، وستخلق اسعار متفاوتة للدولار خلال فترة حظر التجوال.
وشنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي حملات على سو ق العملة وسط الخرطوم، والقت القبض على العشرات من التجار والمتعاملين الصغار في بيع وشراء الدولار.
وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية عزت تراجع اسعار العملات الاجنبية إلى التدابير التي اتخذتها بشأن معالجة الأزمات المعيشية بالبلاد، في وقت اشتعلت اسعار السلع الضرورية مع قدوم شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| بشرى سارة.. الجنيه السوداني ينتصر من جديد على الدولار (اعرف التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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