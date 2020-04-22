تدشين خط انتاج لتصنيع كمامات في مصنع (سور)

دشن مصنع سور للغزل والنسيج بمدينة الحصاحيصا خطاً لتصنيع الكمامات الطبية، لينتج “15” ألف كمامة في اليوم من القطن المنتج محلياً بمشروع الجزيرة، ومن المتوقع أن يدشن المصنع المملوك لهيئة التصنيع الحربي ورجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان خطاً ثانياً لانتاج أزياء الحماية المخصصة للأطباء والكوادر الطبية العاملة في مكافحة جائحة “كورونا”.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، أن مصانع سور السبعة تنتج مليوناً ومائتي ألف بدلة عسكرية في العام، وتصدر خيوط الغزل السوداني إلى الخارج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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