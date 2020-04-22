التاريخ: 22-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى مصدر موثوق من داخل سجن كوبر الأنباء التي ترددت عن وضع أحمد هارون (مساعد الرئيس المخلوع سابقاً) في جهاز التنفس الاصطناعي. Advertisements وأكد المصدر بحسب صحيفة اليوم التالي، خضوع هارون لفحص الكورونا أمس “الثلاثاء”، بعد أن شكا من آلام في الحلق وحمى وكحة، وذكر أن نتيجة الفحص لم تصلهم بعد، في حين أشارت مصادر إلى أن النتيجة أتت سلبية، وأكدت عدم إصابة هارون “المعتقل في كوبر” بالكورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في “كوبر”: أحمد هارون خضع للفحص ولم يوضع في التنفس الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.