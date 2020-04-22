رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهه كورونا بشمال كردفان

اكد دكتور احمد رجب مدير عام وزارة الصحة والتنميةالاجتماعية بشمال كردفان في تصريح لوكالة السودان للأنباء، ان وزارته رفعت حالة الاستعدادات القصوى لمجابهة كورونا لافتا إلى أن عمليات التثقيف والتحوطات اللازمة مستمرة واوضح ان عدد حالات الاشتباه بفايروس كورونا بالولاية بلغت16 حاله منها 2. حالة لم تصل نتائجها حتى الآن وان باقية الحالات كانت نتائجها سالبيه.
واضاف دكتور احمد رجب. ان لجنة. الفنية للطوارئ الصحية بالولاية وبالتعاون مع شركاء الصحة من المنظمات الوطنية والمنظمات الاخرى بجانب المبادرات المجتمعية المختلفة تبذل جهودا مقدرة في سبيل التصدي لمجابهة فايروس كورونا ومنع دخولها للولاية
داعيا منظمات المجتمع المدني والخيرين من ابناء الولاية الاهتمام بالشرائح الضعيفة من المجتمع الذين تاثرو بساعات حظر التجول.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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