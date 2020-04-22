تجمع العاملين بهيئة مياه ولاية الجزيرة يهدد بالاضراب

لوح تجمع العاملين بهيئة مياه ولاية الجزيرة بالدخول في اعتصام عن العمل اعتبارا من يوم غد الخميس حال عدم تطبيق اللائحة المالية للعام ١٩٩٧م تعديل ٢٠١٩م وايقاف التنقلات التي أجرتها ادارة الهيئة مؤخرا.
ودفع تجمع العاملين بهيئة مياه ولاية الجزيرة بمذكرة لمدير عام الهيئة المكلف بحسب صحيفة الجريدة، طالبوا فيها بتطبيق كامل للائحة مع ايقاف التنقلات التي أكدوا مخالفتها لموجهات رئيس مجلس الوزراء القومي .
وشدد التجمع على ضرورة دفع استحقاق البديل النقدى وبدل المخاطر وبدل الاستدعاء ، وأكدوا على ضرورة توضيح الهيئة لحجز الاستحقاقات اللائحية و القانونية ، وقال التجمع في المذكرة فى حال عدم الاستجابة لمطالبنا سندخل في اعتصام عن العمل اعتبارا من يوم غد الخميس.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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