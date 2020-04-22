وزير الحكم الاتحادي يصدر قرارا بانهاء منصب المعتمد واعفاء المعتمدين بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر وزير الحكم الاتحادي يوسف ادم الضي ، قرارا قضى بإعفاء جميع المعتمدين بالولايات السودانية. كما اصدر وكيل وزير الحكم الاتحادي ، حسان نصر الله ، قرارا قضى بموجبه ، انهاء العمل بمنصب المعتمد في جميع الولايات السودانية. ووجه القرار الذي اطلعت عليه ”صوت الهامش“ ولاة الولايات تنفيذه ، مشيرا الي ان القرار تم اتخاذه بموجب المادة 16 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019.

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