عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 22 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

وزير الصحة : تشخيص الحالة رقم (1) خطأ وأتحمل مسؤوليته

القراي ينفي شائعة إقالته ويردها لمن تضررت مصالحهم والفلول

صناعة الخرطوم : سنوفر السكر ونسلمه للجان المقاومة والتغيير

المالية: صرف فروقات أبريل ومنحة عيد الفطر مع شهر مايو المعدل

استقالة ناظم سراج من منصبه

حملة الماجستير والدكتوراة من ضباط الصف بالشرطة يطالبون بترقيتهم

تجمع العاملين بهيئة مياه ولاية الجزيرة يهدد بالاضراب

دسيس مان : جهات عليا وجهت باعادتي إلى السجن

اصابات إثر مواجهات بين معدنيين والشرطة بالشمالية

مجلس الوزراء يناقش تعديلات مقترحة على قانون تفكيك نظام الإنقاذ

وكيل الحكم المحلي يودّع معتمدي محليات الخرطوم

جمعية السودانية للفلك: (الجمعة) المُقبلة توافق غُرة شهر مضان

مُحاكمات عاجلة للمخالفين لحظر التجوال بولاية الخرطوم

السوداني الدولية

جهة خفية وراء إعادة (دسيس مان)إلي السجن للتأديب.. والعفو العام شمله

إتحاد أصحاب البصات السفرية وغرف النقل يدعو منسوبيه للتقيد بساعات الحظر ..

مصنع سوداني ينتج 15 ألف كمامة في اليوم لمواجهة كورونا

إيقاف الوكلاء وخطة جديدة لتوزيع الغاز

صرف منحة العيد مع مرتب مايو

اجتماع مشترك للسيادي والوزراء

مبادرة تستهدف إطعام 6 آلاف مشرد بالخرطوم

لجنة التمکین تغض الطرف عن فصل کیزان بالسدود

اعفاء المعتمدين بمحليات ولاية الخرطوم

قدر لها ثلاث سنوات الدعم السريع ينشي عاصمة جديدة

كوادر طبية بمركز طوارئ جبرة تهدد بالإضراب

المحتجون أحرقوا الإطارات ازمة الغاز تفجر احتجاجات بالحاج يوسف

إعفاء مدير التحكم بكهرباء الخرطوم

لجان المقاومة والخدمات بالدروشاب تبحث عن شرعية لحسم فوضى الغاز والخبز

فوضى في توزيع أسطوانات الغاز بميادين السدير والغار

الصحة تنفي إيقاف اجراء فحوصات المخالطين

استقالة ناظم سراج

أخبار اليوم

إعفاء جميع المعتمدين في السودان

اتجاه لتكوين لجنة تسير النقابة الفرعية بكنانة تعد للجمعية العمومية

قيادي بتحالف المزارعين : إنتاج القمح بالجزيرة كفيل بإكتفاء البلاد لمدة ستة شهور

الميرغنى يوجه بإغلاق مساجد الطريقة بالخرطوم

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الوطن

المالية صرف الفروقات ومنحة العيد مع مرتب مايو

أكرم : خطأ تشخيصي في الحالة الأولى لـ(كورونا)

محمد الأمين إسماعيل : لم أتعرض للسعودية بالإساءة

جسر جوي امارتي لنقل دعم الشيخة فاطمة بنت مبارك للسودان

السوداني

وزير الصحة: خطأ تشخيصي في الحالة الأولى وأتحمل مسؤوليته

مجلس الوزراء يناقش تحديات الإغلاق الكامل

الدعم السريع ينفى تسلم نائب رئيس مجلس السيادة مخطط المدنية الإدارية

الأمة القومي: قائمة الولاة المؤقتين المطروحة قنابل موقوتة

طائرة امدادات طبية اماراتية تصل الخرطوم

النيل الدولية

تدابير لانفاذ مطلوبات الحظر الشامل والاغلاق التام لولاية الخرطوم

مستشار حميدتي:الصفوف ستختفي خلال أيام “قليله جدا جدا”

الوساطة: الترتيبات الامنية للمنطقتين قطعت شوطا بعيدا

ديوان شؤون الخدمة يصدر منشوراً بتطبيق هيكل الأجور الموحد

دعاوي جنائية في مواجهة قيادات نقابية بمشروع الجزيرة

احتجاجات المعدنين بدلقو وحلفا وإصابة شرطيين والوالي يوجه بفتح المطاعم