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ياسر عرمان يكشف عن اتفاق لضم ولاية غرب كردفان للمنطقتين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس الوفد المفاوض عن الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، عن اتفاقهم مع الحكومة السودانية، لضم غرب كردفان إلى اتفاق السلام المرتقب الخاص بالمنطقتين.

وقال عرمان، في تصريحات لصحيفة “سودان تربيون”، الثلاثاء: “اتفقنا مع الجانب الحكومي على أن ينطبق اتفاق المنطقتين المرتقب، بكل جوانبه السياسية والأمنية وتقاسم السُلطة على ولاية غرب كردفان”.

وأشار إلى أن غرب كردفان ستظل قائمة بحدودها الجغرافية الراهنة، إلى حين انعقاد مؤتمر الحُكم والإدارة المقترح من الجبهة الثورية، القاضي بعودة البلاد إلى حُكم الأقاليم عوضًا عن الولايات.

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وبشأن قسمة الثروة بين المركز والمنطقتين قال عرمان إن الوفد الحكومي رد على مقترح الوساطة بعدد من الخيارات هي: إعطاء المنطقتين 50% من الثروات المنتجة فيها لعدة السنوات، تزيد عددها في حالة الموافقة على نسبة 30% و40%.

وتابع “لكن الحركة الشعبية متمسكة بنسبة 40 % بشكل دائم”.

واقترحت الوساطة الجنوب سودانية، الأحد، منح المنطقتين 40% من ثروتها، حيث كان طلب الحركة الشعبية الأول إعطائها 70%، فيما كان موقف الحكومة في البداية منح المنطقتين 30% فقط.

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