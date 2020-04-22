أسعار واوزان جديدة للخبز بالولاية الشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة بالولاية الشمالية الاستاذ حافظ عوض الكريم لائحة تعديل أسعار واوزان الخبز بالولاية الشمالية وبدأ العمل بها اعتباراً من امس الثلاثاء .وتضمنت اللائحة تعديل أسعار واوزان الخبز بالولاية علي النحو التالي: وزن قطعة الخبز المدعوم 80جرام بسعر 1٫66ج للقطعة لتباع ستة قطع خبز بمبلغ 10جنيهات، ووزن قطعة الخبز التجاري 85جرام بسعر 3٫33ج للقطعة لتباع ثلاثة قطع بمبلغ 10جنيهات.

وشدد القرار إلى الالتزام التام بالمواصفات واسعار الخبز بالولاية الشمالية المحددة في هذه اللائحة وكل من يخالف نصوص هذه اللائحة يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون وهي الغرامة المالية بما لايتجاوز مبلغ 50الف جنيه مع سداد الرسوم المستحقة وتحصل لصالح الولاية، وأشار إلى أنه في حالة تكرار المخالفة السجن لمدة لاتتجاوز 6 أشهر مع إلغاء الترخيص ومصادرة الخبز المخالف للوزن لصالح الولاية