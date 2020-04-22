بيع وقود في السوق الأسود تحت غطاء تشغيل مخابز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
علمت الوطن من مصادرها ان هنالك ممارسات فاسدة تتم في احد الاحياء الخرطومية وذلك ببيع الجازولين المدعوم في السوق الأسود وذلك بعد أخذه من الطلمبات بموجب تصديق لأفران معروفة في ذلك وقال كادر من لجان المقاومة ان المدعو (ع ع ا) يقوم بأخذ حصة من وقود الجازولين بزعم تشغيل المخابز بها ويقوم ببيعها في السوق الأسود في المغلق الخاص به مدعياً انه يمثل لجان المقاومة وقال عضو بلجان المقاومة بالحي المذكور ان المشار إليهم يدعي انتماءه للجان المقاومة ويقوم بعمل لايشبه لجان المقاومة ولا يشبه الثورة وقال اننا نؤكد ان لجان المقاومة بالحي وفي كل السودان هدفها خدمة المواطن وتحقيق أهداف الثورة وليس خدمة اشخاص والاستفادة من المنافع الخاصة والمكاسب الشخصية واستنكر هذا التصرف واعداً بفتح تحقيق مع الجهات المختصة.
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