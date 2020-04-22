مصنع سور للملبوسات ينتج 15 ألف كمامة في اليوم لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مصنع سور للملبوسات الجاهزة عن بدء إنتاج كمامات من القطن السودانى بمعدل 15 ألف كمامة في اليوم لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان للمصنع فان انتاج المصنع من منسوجات خيوط القطن السوداني، ويشمل مزايا الكمامات السودانية بأنها قابلة للاستخدام عدة مرات ومصنوعة من طبقات متعددة.

وأشار المصنع إلى تشغيل 80ماكينة خياطة بالكمبيوتر من جملة 2500 ماكينة خياطة في المرحلة الأولى للمشروع للحفاظ على التباعد وعدم الازدحام.

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