الخطر يتهدد جيشنا الابيض

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان بدأت هذه الجائحة تنتشر فى العالم وتبث الرعب فى الناس والكل يعرف ان الجيش الأبيض يقوم بجهود جبارة لاحتواء الكارثة ، وهم خط الدفاع والتصدى الاول أمام هذا العدو الخفى القاتل الذى يحصد الارواح ويعطل الحياة وحركة الانتاج فى العالم .

وعندنا فى السودان كان اطباؤنا وعموم العاملين فى الحقل الصحى كانوا بحق نماذج مشرفة وهم يتعاملون مع هذا الوباء الخطير وهم يعلمون أنهم الاكثر عرضة للعدوى باعتبارهم الاقرب للمرضى والمباشرين لهم ، ونعلم ان هؤلاء يعملون فى ظروف سيئة جدا وفى ظل نقص حاد وكبير فى معينات العمل ، وقد كان السيد وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم واضحا وصريحا وهو يقول انهم الان لايمتلكون الاحتياجات الاولية للعمل ، وكم هو مؤلم ان يتعامل بعض الناس بلا احترام ولا مسؤولية مع الاطباء فهم احيانا يتعرضون للمضايقات والاستهزاء بهم فى نقاط الارتكاز على الطرقات وفى مداخل الجسور ، وكان على القوات المكلفة تطبيق الحظر وضبط تحركات الناس وان تتعامل باحترام مع الاطباء وكل الطواقم الصحية وتفسح لهم المجال للمرور دون عوائق أو تأخير فإن الطبيب ومعاونوه فى تحركاتهم حتما يسعون للوصول الى مواقع عملهم واى تعطيل لهم فى الطريق لايساعد فى انقاذ حياة الناس فلا بد ان تراعى هذه الامور ويتم التعامل مع الاطباء باحترام وتقدير فى ذهابهم ورواحهم خاصة وإن عددا من الكوادر الصحية الان فى الحجر الالزامى بسبب مخالطتهم مرضى أو مشتبه فيهم دون اخذ التحوطات الصحية اللازمة لأن هؤلاء المرضى أو ذويهم يخفون المعلومات عن العاملين بالحقل الصحى وهذا يتسبب بكل آسف فى نقص الكوادر الصحية فى كل مرة ، وما لم يتم الإنتباه لهذا التصرف الخاطئ وعلاجه فان عدد الاطباء ومعاونيهم سوف يتناقص وقد يضطر كثيرون الى التوقف عن العمل وهذا امر بالغ الخطورة فى هذه المرحلة الحرجة.

بقليل من الوعى يمكننا ان نجنب بلدنا الكارثة هل نتعاهد جميعا ان نكون كذلك ؟ نأمل ذلك وزيادة.