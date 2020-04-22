وزير الصحة يُقر بأخطاء صاحبت إعلان الحالة الأولى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن د. أكرم علي التوم، وزير الصحة الاتحادي، عن وجود خطأ صاحب إعلان الحالة رقم (1)، وتعهد بمحاسبة من تسبب في ذلك الخطأ.

وأقر التوم خلال التقرير اليومي للموقف الصحي بالبلاد اليوم الثلاثاء، بأن خطأ مختبرياً صاحب إعلان الحالة (1)، وأكد بأنه يتحمل مسؤولية الخطأ بصفته وزيراً للصحة، وقال (لن نتوانى عن محاسبة أنفسنا وكل الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الآخرين بإفشاء أسماء المرضى والمشتبه بهم)، وأضاف (سنحاسب أنفسنا وكل من تسوّل له نفسه الاغتناء من أموال المعينات التي تأتي من الشعب).

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