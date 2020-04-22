جدول هيكل الاجور والدرجات الوظيفية لعام 2020م

الخليج 365 : ‏اصدر ديوان شؤون الخدمة المدنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشور جدول الاجور لسنة ٢٠٢٠ القاضي بتطبيق رفع الأجور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ابتداء من 1 ابريل . ويتكون هيكل الاجور لعام ٢٠٢٠ من ٢٠ درجة وظيفية وسيتم تطبيقه على العاملين دون استثناء بالخدمة العامة والقوات النظامية والهيئات والشركات الحكومية والقضاة.

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