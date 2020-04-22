الخليج 365 : كشف عضو لجنة توفير السلع الرمضانية بالمؤسسة التعاونية ولاية الخرطوم د. ابراهيم شمبول عن اتفاقهم مع شركة سكر كنانة لتخصيص حصة لإدارة السلع بمحلية الخرطوم. وقال شملول لـ(السوداني)، إنه تمت الموافقة علي تسليم (25) الف جوال سكر زنة 10 كيلو، و(10) ألف جوال زنة (50) كيلو لتوزيعها علي احياء المحلية بسعر 600 جنيه للمستهلك، وسوف يبدأ استلامها اليوم، بجانب اتفاقهم مع الاتحاد التعاوني لتوفير سلع رمضانية داخل احياء الديوم بأسعار مخفضة، هي ( الكبكبي و العدسية و البلح) والبصل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص (35) ألف جوال سكر من كنانة لمحلية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.